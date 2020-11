Torna l’autocertificazione: scarica il modulo da mostrare nelle ore di coprifuoco e nelle zone rosse

Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm torna anche l’autocertificazione su tutto il territorio nazionale. Il modulo, per giustificare gli spostamenti, è lo stesso già in uso dopo il dpcm del 24 ottobre scorso nelle regioni dove vigevano ordinanze più restrittive delle misure nazionali e quindi dove era stato già disposto il coprifuoco.

L’autocertificazione sarà richiesta in caso di controllo dalle forze di polizia per gli spostamenti dalle 22.00 alle 05.00 in tutta Italia e per gli spostamenti all’interno e tra zone rosse.

Si tratta di un modello standard – che avranno a disposizione tutte le pattuglie delle forze dell’ordine – dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento.

Se lo spostamento è legato a un’urgenza non si deve indicare il nominativo delle persona da cui si va per motivi di privacy. Tra le motivazioni che consentiranno gli spostamenti ci sono le comprovate esigenze lavorative; i motivi di salute e altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio. >>> Scarica la nuova_autodichiarazione valido dal 5 novembre al 3 dicembre <<<