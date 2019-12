Torna il freddo in Basilicata, temperature in picchiata e pericolo di ghiaccio

di Giulia Giarletta

Si battono i denti in tutta la regione. Le temperature in picchiata stanno creando diversi disagi. Dopo una breve tregua, ieri ha nevicato a bassa quota in gran parte della provincia di Potenza. Le temperature in serata e nella notte si sono mantenute molto al di sotto dello zero. Ora il pericolo è il ghiaccio. La Protezione Civile regionale raccomanda prudenza a coloro i quali si mettono in viaggio pneumatici da neve a bordo. I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse occasioni per soccorrere automobilisti in panne soprattutto in alcune contrade. Il ghiaccio continua a dare problemi soprattutto nelle zone di montagna e nelle strade di campagna. Difficile, in questi casi, la percorribilità. L’Anas garantisce l’impegno di tutte le squadre a disposizione per prevenire ulteriori disagi e per la tutela dell’ambiente, intevenendo già dalla mattinata nei punti critici, con uno dei mezzi spargisale. Difficoltà si segnalano anche nella zona del Pollino.

