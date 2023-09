Torna il calcio a Tramutola: la Polisportiva riparte da un progetto giovane e rinnovato

C’è voglia di calcio a Tramutola. Dopo la “pausa” degli ultimi anni, dovuta principalmente ai lavori di rifacimento del terreno di gioco dello Stadio “Terzella”, il movimento sportivo tramutolese riparte con un assetto societario rinnovato e giovane. A guidare, infatti, il sodalizio sportivo biancazzurro sarà il neo Presidente Gianfranco Bove.

Gli obiettivi per il nuovo numero uno dell’ASD Polisportiva Tramutola appaiono abbastanza chiari, fin dall’inizio della nuova avventura:

“Una piazza come Tramutola non poteva continuare a vivere senza calcio. La Storia sportiva e sociale della nostra comunità meritava un ritorno all’impegno e all’aggregazione. In Paese c’è fermento e curiosità per un nuovo progetto che ha l’obiettivo di coinvolgere e tornare ad appassionare i supporters biancazzurri. Ripartiremo dal campionato di seconda categoria perché vogliamo costruire dal basso senza pericolose scorciatoie e voli pindarici. Voglio ringraziare il Sindaco ed in particolare il Consigliere con delega allo Sport Alfredo De Vita per l’importante contributo e tutte le persone che, con il loro lavoro quotidiano, stanno rendendo possibile questa nuova ed entusiasmante avventura.”

In vista dell’inizio della nuova stagione sportiva, vi sono già le prime notizie relative alla guida tecnica ed ai primi acquisti di calcio mercato messi a segno dal nuovo direttore sportivo Fabiano Pisani.

Lo spinosese Pasquale Russo sarà il nuovo allenatore dell’ASD Polisportiva Tramutola.

Per quanto riguarda il campo, attraverso i propri canali social, l’ASD Polisportiva Tramutola ha già annunciato, tra gli altri, l’acquisto delle prestazioni sportive di Giuseppe Molletta e Mario Russo: due “Senatori” che garantiranno la qualità e l’efficacia del reparto offensivo oltre ad essere garanzia di esperienza e carisma per i tanti giovani. Altra novità rilevante, l’arrivo del centrale difensivo verdeoro Rafael Mello.

Meritatissima conferma, invece, per lo storico vice Presidente Francesco Troccoli: da sempre vicino ai colori biancazzurri con la sua instancabile passione e con il suo entusiasmo.

Ad ogni modo, nei prossimi giorni è previsto l’evento di presentazione ufficiale della Squadra.

Qui di seguito, l’organigramma completo della nuova società.

-Presidente Gianfranco Bove

-Vice presidente Francesco Troccoli

– Allenatore Pasquale Russo

-Team Manager Alfredo de Vita

– Direttore Sportivo Fabiano Pisani

-Tesoriere Pisano Roberto

-Segretario Antonio la Salvia

-Referente Sanitario Alfonso Casillo

– Responsabile settore giovanile uefa C Giuseppe Molletta

-Addetto stampa Melania Lamboglia – Pisano Roberto

Consiglieri:

Caputi Vincenzo

Pizzuto Biagio

Carlomagno Gianluca

Bitetti Domenico (Mimmo)

Petrocelli Paolo