Ti sposi? Affitta un castello

Per chi ha sempre desiderato un matrimonio da favola, con un ricevimento in un castello, ma non può permetterselo, ecco la soluzione: il castello di Moliterno. Da oggi, infatti, è possibile scambiarsi il fatidico sì tra le mura dell’antico maniero della cittadina della val d’Agri. Al termine di un iter burocratico e di una operazione di restyling che ha rifatto il look al cortile della suggestiva fortezza, è possibile celebrare il proprio matrimonio nel castello medievale di Moliterno.

“Il castello di Moliterno rinnova la sua immagine” si legge in un post Facebook della pagina istituzionale del Comune, “abbellito con una ricostruzione storica di testi e immagini che raccontano la vita di questo luogo da oggi sede per eventi e, in attuazione di una Delibera di Giunta con autorizzazione Prefettizia, sede per la celebrazione dei matrimoni”.

“C’è ancora tanto lavoro da fare per valorizzare il nostro castello, questo è un primo passo” dichiara il primo cittadino di Moliterno, Antonio Rubino, dopo aver celebrato il primo matrimonio nel castello, “abbiamo candidato un progetto a un bando PNRR per il miglioramento della fruibilità di questo importante bene culturale che è anche monumento nazionale. Intanto, con piccoli accorgimenti estetici e una serie di interventi programmati per i prossimi mesi, abbiamo deciso di valorizzare il castello come sede di eventi e, a giudicare dal primo matrimonio, direi che la scelta è davvero ottima”.

Oltre che sede staccata dello Stato Civile e nuova location per eventi, il castello di Moliterno è visitato da tantissimi turisti. È possibile salire in cima alla torre di avvistamento di questo spettacolare monumento, godendo di una vista mozzafiato su tutta la Valle dell’Agri, che domina le vie di comunicazioni tra Basilicata e Campania.

“Il nostro castello merita una nuova attenzione” afferma l’assessore al turismo Giovanni Risi, “con un minimo investimento, interrompendo un’attesa inoperosa, abbiamo deciso questo primo abbellimento che apre alla possibilità della celebrazione dei matrimoni e agli eventi, ora continueremo con piccoli passi che renderanno sempre migliore l’esperienza di visita al castello, in attesa di completare un progetto più ambizioso che renderà il castello sede di grandi eventi e fruibile nella sua interezza. Serve tanto lavoro, non ci sottrarremo”.

Per celebrare il proprio matrimonio o altri eventi al castello di Moliterno è possibile consultare l’apposito regolamento sul sito istituzionale del Comune.