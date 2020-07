Think Tank Basilicata 2020: verso l’appuntamento di Venerdì 24 Luglio a Guardia Perticara

Venerdì 24 Luglio, alle ore 15, in diretta ed in esclusiva sui canali social de “La Gazzetta della Val D’Agri”, andrà in onda il terzo tavolo di lavoro del “Think Tank Basilicata – Energie per un Futuro Sostenibile”.

L’iniziativa, promossa e organizzata dal prestigioso gruppo professionale “The European House – Ambrosetti” in collaborazione con Total E&P Italia, farà tappa a Guardia Perticara per discutere insieme agli attori istituzionali, economici e produttivi del territorio, di una strategia di sviluppo sostenibile per il futuro della Basilicata.

Gli organizzatori sono a lavoro per definire la struttura tematica di ogni singolo focus programmatico.

Possiamo anticipare che si parlerà certamente di come l’emergenza sanitaria è intervenuta a modificare nel breve periodo il nostro stile di vita.

Risulta evidente che il Virus ha avuto e sta avendo un impatto reale anche sul ritmo produttivo e sulle modalità di lavoro di imprese e aziende.

In merito a questo, si cercherà di elaborare una strada percorribile per trasformare l’inevitabile crisi in “Opportunità per idee imprenditoriali innovative.”







Si discuterà, inoltre, di come provare a costruire una “Squadra Vincente” tra gli operatori dei diversi settori: non può esistere sviluppo senza il dialogo e la collaborazione costanti tra istituzioni, imprese e centri di ricerca/innovazione.

Altro tema al centro dell’attenzione sarà quello della valorizzazione delle numerose “vocazioni territoriali” che si riscontrano all’interno della nostra regione: una strategia di crescita vincente può essere ad esempio quella di una proposta economica di integrazione tra i contenuti culturali, ambientali e di innovazione presenti in Basilicata.

Tutto questo, senza dimenticare focus tematici di particolare rilevanza come “Le nuove sperimentazioni nel campo dell’energia (fossili e rinnovabili)”, l’ “Agricoltura qualificata” e la promozione di nuove strategie per il turismo del futuro.

L’appuntamento è per Venerdì 24, ritrovo alle ore 14.30, con i primi collegamenti in diretta da Guardia Perticara.

Vi aspettiamo!