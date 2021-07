Terzo appuntamento con l’Avis di Marsicovetere il 25 luglio

La parola “DONO” dice già tutto, ma affinché il sangue che tu doni sia apportatore di vita, o comunque aiuti chi soffre a lottare per sopravvivere, deve essere “pulito” e sano. Questo si garantisce con un comportamento di vita corretto, che non sia a rischio per le infezioni che si possono trasmettere col dono del sangue, che sia perciò adeguato alla “missione” che intendi compiere ma anche sottoponendoti con pazienza e premura alle visite mediche periodiche e a tutti gli esami clinici di controllo. Puoi ben capire che tutto ciò è a beneficio della tua salute, che è un bene prezioso, ma anche di chi usufruisce del tuo “dono”.

La nostra associazione, una volta effettuata la donazione, per agevolare la consegna degli esami di laboratorio, trasmette gli esiti attraverso l’invio con posta elettronica, i quali rimangono in sede a tua disposizione per circa tre mesi.

Nel rispetto della legge sulla “Privacy” tali esami possono essere consegnati anche direttamente all’interessato o a un suo incaricato di fiducia. Se dovessero essere riscontrati dei valori fuori norma verrai prontamente avvisato.

La sede Avis di Marsicovetere, da tempo ormai, cerca di divulgare quanto fondamentale è questo appuntamento. Grazie a questo, tante ragazze e ragazzi hanno capito quanto bello e importante sia diventare donatori.

Però, uno dei problemi con cui, storicamente, ci si trova a dover fare i conti è la lentezza del cosiddetto “ricambio generazionale”. Sono sempre pochi i giovani che si avvicinano al mondo del volontariato e, nella fattispecie, alla donazione di sangue ed emocomponenti rispetto a quanti potrebbero farlo. Noi teniamo tanto a diffondere con il giusto linguaggio e la metodologia più efficace, il messaggio di solidarietà e di impegno civico che è racchiuso all’interno di questo gesto etico e non remunerato, poi la parola, anzi il…braccio, passa a quanti ci credono.

L’Avis, per incrementare la conoscenza e conseguentemente il senso di appartenenza all’associazione, ha organizzato un corso di formazione a distanza per i soci, completamente gratuito, con l’intento di qualificare maggiormente i volontari impegnati nelle principali attività associative. Ci sarà tempo per iscriversi fino al 31/12/2021. Il programma delle lezioni prevede cinque aree tematiche: conoscere AVIS, competenze trasversali, promozione, chiamata-convocazione e accoglienza dei donatori. A completare l’offerta formativa, un team di tutor esperti che supporterà i processi di apprendimento e le eventuali esigenze dei partecipanti. Ecco il link di registrazione: https://avis.ct2.education/app/form_iscrizioni/ .

Al termine di ciascun percorso di lezioni si potrà anche scaricare un attestato di formazione che ne certificherà l’avvenuto completamento e apprendimento. La piattaforma rappresenta uno strumento formativo innovativo che per la prima volta nella storia di AVIS si rivolge direttamente a tutti i suoi soci.

Per tutto questo, ma soprattutto per dare il tuo aiuto a chi soffre, sostieni l’Avis Comunale di Marsicovetere. Contribuisci a salvare Vite Umane! Sostieni l’Avis. Sostieni l’associazione. Dona anche tu il Sangue.

Ti aspettiamo presso la nostra sede, ospitata al Kiris Hotel il giorno 25 luglio dalle ore 7.30.