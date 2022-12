Terra Madre: Slow food a Potenza con il tema dei giovani e il loro rapporto con il cibo

Sono stati, il fiduciario della Condotta Slow Food di Potenza, Domenico Mele, e l’assessore alla Cultura del Comune di Potenza, Stefania D’Ottavio, a presentare, nel corso di una conferenza stampa l’appuntamento internazionale Terra Madre Day, che a Potenza prevede diversi appuntamenti.

A partire dal 17dicembre alle ore 10,00 nella Sala degli Specchi del teatro Stabile con l’Incontro “Rigeneriamo la Basilicata, ripartendo dai giovani e dal territorio” , faranno seguito le diverse attività previste che prenderanno il via dal 22 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023, nell’ambito dell’ iniziativa ‘Angolo del gusto’ con il tema ‘Piatto ricco mi ci ficco’, l’accoglienza è prevista a Piazza 11 settembre, adiacente al Palazzo di Città.

Aprendo l’incontro l’assessore, che al termine dell’appuntamento ha sottoscritto la propria tessera ‘Slow food’, ha evidenziato “l’importanza delle iniziative che ‘Slow food’ porta avanti da anni, e che l’hanno resa un punto di riferimento nell’ambito dell’alimentazione e delle politiche agricole ed alimentari a livello nazionale e internazionale.

“ Un lavoro al quale, come Amministrazione comunale di Potenza, abbiamo voluto garantire la vetrina d’eccezione del Natale, riservando alle iniziative previste il nostro patrocinio e ospitandole nei luoghi più rappresentativi di Potenza, il Palazzo di Città, con la sua piazza adiacente e il teatro Stabile. Siamo fermamente convinti, che le peculiarità del nostro territorio, attraverso le capacità e l’esperienza che ‘Slow food’ può vantare, possano essere una ricchezza attorno alla quale costruire un percorso di sviluppo e crescita per la nostra comunità, sia dal punto di vista imprenditoriale, sia per quel che attiene alla cultura e al turismo del capoluogo di regione e del suo hinterland, oltre che dell’intera regione” ha concluso la D’Ottavio.

“In occasione del dodicesimo ‘Terra Madre Day’, la Condotta Slow Food di Potenza – ha spiegato il fiduciario Mele – con il patrocinio e contributo del Comune e Direzione generale per le Politiche agricole alimentari e forestali organizza a Potenza il ‘Terra Madre Day’, evento che festeggia in tutto il Mondo la costituzione di Slow Food.”

Programma:

Ad aprire il ‘Terra Madre Day’ a Potenza sarà un incontro dal titolo “RigeneriAmo la Basilicata partendo dai Giovani e dal Territorio” che avrà luogo il 17 dicembre , nella Sala degli Spechi del Teatro Stabile, alle ore 10,00, moderato dalla giornalista Carmen De Rosa, con la partecipazione del Sindaco della Città di Potenza Mario Guarente,

il presidente di ‘Slow Food’ Basilicata Paride Leone,

il fiduciario della Condotta Slow Food Domenico Mele;

un rappresentante della Rete giovani ‘Slow Food Youth Network’;

il dirigente dell’ Autorità di Gestione Politiche di sviluppo rurale, Vittorio Restaino; i presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Matera e Potenza, Domenico Laviola e Albino Grieco; i dirigenti scolastici, Rocco Garramone e Angelo Mazzatura; Fernanda Galgano per la Scuola di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università della Basilicata; Salvatore Claps per il C.R.E.A.

Zootecnica e Acquacoltura e i giovani rappresentanti delle associazioni di Categoria A.G.I.A. :

Antonio Racioppi, Giovani Coldiretti Rosangela Appio, Coopagri Angela Lorenzo; per Confagricoltura Donato Pace. Infine ad illustrare il ruolo che Slow Food riveste a livello locale e regionale sarà Serenella Gagliardi C.E.R. Basilicata.

“L’obiettivo di questo evento di carattere internazionale – ha aggiunto Mele – è quello di far conoscere sia la Rete ‘Slow Food’ al Territorio sia il territorio alla Rete ‘Slow Food’ favorire la conoscenza dei visitatori delle varie reti presenti in Slow Food (presidi Slow Food, Cuochi dell’Alleanza, Slow Olive, Slow Wine, e la Rete Giovani di Slow Food).

Negli spazi espositivi, allestiti nel centro storico della città ,si alterneranno produttori di diverse realtà nell’ambito di ‘Slow Food’. Previsto inoltre l’Angolo del Gusto, con degustazioni di Piatti con influenza della cultura araba a Potenza e della Lucania.

I piatti saranno tutti realizzati con i prodotti i ‘Slow food’ e del Territorio”.

Sono in programma dal 22 al 24, dal 26 al 31 dicembre, e dal 2 al 6 gennaio, dalle ore 16 alle 18 dei Laboratori didattici del gusto.

Nel ricco programma è previsto il lancio dell’iniziativa

“Piatto ricco mi ci ficco” che prenderà il via il 22 Dicembre alle ore 20:30 in Piazza 11 Settembre (adiacente al Municipio) con un Primo Show Cooking cui faranno seguito il 27 dicembre ore 20:30 il Secondo Show Cooking, il Terzo Show Cooking il 29 dicembre ore 20:30, Quarto Show Cooking 2 gennaio 20:30; Quinto Show Cooking 4 gennaio ore 20:30; e infine un Sesto Show Cooking il 6 gennaio ore 20:30.

I cittadini che parteciperanno all’iniziativa, ‘Piatto ricco mi ci ficco’, potranno votare i piatti dei ‘Cuochi dell’Alleanza’ che avranno degustato nelle serate di ‘show cooking, – e potranno interagire insieme a noi esprimendo il valore del piatto, – ha concluso il fiduciario Mele , per le prime sei persone che indovineranno il prezzo del piatto più votato è previsto un buono di 25 euro da utilizzare in seguito nel ristorante del cuoco vincitore dello ‘show cooking’, con una spesa minima di 50 euro.

Con il ‘Terra madre day’ è nostra intenzione dar luogo a un avvicinamento dei giovani all’Associazione, lanciando la campagna # 100giovanislowperpotenza, mettendo al centro le tematiche che possano risultare interessanti e utili per le nuove generazioni, iniziando a coinvolgerli a facendo rete, coinvolgendo istituzioni scolastiche , università, organizzazioni di produttori e altri, per mettere a frutto le buone pratiche dei giovani che in ogni settore i giovani stessi stanno già sviluppando”.