Tempa Rossa: parte la 3^ edizione del progetto “Educazione alla sicurezza stradale”

Presso la Piazzetta coperta di Corleto Perticara, alla presenza anche delle Istituzioni locali, la presentazione della terza edizione del progetto “Educazione alla Sicurezza Stradale” promosso da Total E&P Italia, che coinvolgerà anche quest’anno gli studenti delle scuole dei comuni della Concessione Gorgoglione.

Avviato nel 2018 il progetto, svolto in collaborazione con l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Potenza, ha visto ogni anno il coinvolgimento di più di 400 persone tra studenti e docenti e, con loro, di 500 famiglie. Obiettivo: diffondere e incrementare la consapevolezza sull’importanza della sicurezza in strada tra i giovani, che non solo saranno i guidatori di domani, ma già oggi si fanno spesso attivi portavoce di un messaggio di attenzione e buone pratiche verso gli adulti.

Grazie alla presenza di un simulatore di guida, finanziato da Total, i ragazzi si potranno cimentare per toccare con mano, in modo anche ludico e pratico, quanto avranno appreso con la formazione teorica, affrontando diverse situazioni che possono verificarsi sulla strada.





Nell’ambito dello sviluppo del progetto, Total E&P Italia ha apportato il suo contributo nella definizione dei contenuti del programma e si è occupata del coordinamento di Scuole, Amministrazioni e Forze di Polizia locale dei 13 Comuni coinvolti, mentre l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato si è recata e si recherà, nei prossimi mesi, presso le scuole per le sessioni di formazione teorica e pratica a studenti e insegnanti, lasciando a loro disposizione anche materiali come brochure informative e una chiavetta USB, prodotta sempre in collaborazione con Total.

Già dal primo anno della sua implementazione, il progetto dedicato all’area di Tempa Rossa è stato riconosciuto meritevole di menzione da parte della Total Foundation, che tramite la sua newsletter lo ha valorizzato nei 130 Paesi del mondo in cui opera il Gruppo Total.

La sicurezza – in tutte le sue diverse sfaccettature – è da sempre uno dei principi ispiratori dell’operato di Total, che si impegna costantemente e in prima linea per la diffusione della cultura della sicurezza attraverso programmi di sensibilizzazione e formazione non solo verso il suo personale, ma anche verso le comunità nelle quali opera. La sicurezza prima di tutto, dunque. Anche quella stradale.