TotalEnergies EP Italia comunica che una fermata del Centro Olio Tempa Rossa sarà eseguita dal 16 al 20 maggio, con conseguente arresto della produzione dalla Concessione Gorgoglione, per interventi di manutenzione programmata degli impianti.

Sia nella fase di arresto che in quella di riavviamento si potrebbero determinare temporanei fenomeni di incremento della visibilità della fiamma in torcia, comunque fisiologici in queste fasi.