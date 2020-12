Tecnimont: la Total ha istituito un Fondo per le imprese creditrici nel progetto Tempa Rossa

“La Total, con nota prot. 001462/20 del 18 novembre 2020, rispondendo ad una mia reiterata richiesta, ha comunicato di mettere a disposizione della Regione Basilicata la somma di € 1.931.462,28 quale Fondo di solidarietà per l’erogazione di contributi a sostegno delle società del tessuto produttivo lucano che vantino, nei confronti di soggetti terzi autonomi e indipendenti rispetto a Total, crediti non soddisfatti per prestazioni rese nell’ambito del Progetto Tempa Rossa”.

È quanto riferisce l’assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo aggiungendo che “da parte della Total è stato inoltre comunicato che l’elenco delle imprese beneficiarie e della somma definita potranno perfezionarsi solo con la stipula della Convenzione”.

L’assessore ribadisce inoltre che “il pagamento delle spettanze alle imprese lucane provenienti da debiti non saldati delle ditte subappaltatrici di Tecnimont riferite alla costruzione del Centro Oli Tempa Rossa è stato, sin dal primo momento dell’insediamento al Dipartimento, oggetto di particolare attenzione”.

Senza ripercorrere gli innumerevoli incontri e comunicazioni con singole aziende, con gli avvocati, con i sindaci, con Total che si svolti negli ultimi due anni, Cupparo afferma che “nelle more di definizione della Convenzione e delle problematiche emerse, ha chiesto alla Total di trasmettere alla Regione una comunicazione con l’indicazione della somma che doveva trasferire alle imprese, tanto al fine di poter effettuare la variazione al bilancio regionale, necessaria per non far trascorrere ulteriore tempo”.