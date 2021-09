Team Bykers Viggiano sempre più in testa alla classifica società giovanissimi dopo la gara di Moliterno

Nel suggestivo ed incantevole scenario dell’Oasi Bosco Faggeto a Moliterno, la Team Bykers Viggiano ha organizzato in maniera impeccabile in collaborazione con la Pro Loco Campus Moliterno ed il patrocinio del Comune di Moliterno e del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese, il primo trofeo Mtb della Città del Canestrato di Moliterno valido quale prova per il campionato regionale per società dove la società viggianese consolida il proprio primato vincendo la classifica a squadre davanti la Motostaffette Potenza ed il Ciclo Team Valnoce. Premiate tra le altre la squadra calabrese del Team Mazzei Club Corridonia per la maggiore distanza percorsa e il Team Bykers Viggiano per la maggiore presenza di donne partenti.

La manifestazione si è svolta in un clima sereno ed allegro in cui i circa cinquanta giovanissimi atleti accompagnati dai tecnici e dai genitori hanno entusiasmato il pubblico presente che non ha fatto mancare il proprio calore ed affetto a tutti i partecipanti.

Il tracciato tecnico tracciato dal direttore sportivo della Team Bykers Viggiano, Francesco De Rosa, reso ancor più difficile dalle condizioni del sottobosco si snodava fra i faggi ed i pini per una distanza di circa 400 metri per le categorie da G1 e G3 e di circa 800 metri per le altre categorie in gara.

Gli atleti hanno dimostrato un’ottima tecnica e padronanza della bicicletta regalando al pubblico delle gare combattute dal primo all’ultimo metro.

A dare inizio alle gare i bambini tesserati che vanno dai 3 ai 6 anni in una gara promozionale che ha visto classificarsi al primo posto Perri Matteo dell’Asd Team Bykers Viggiano davanti al calabrese Perri Antonio, Alberti Angelo dell’Asd Team Bykers Viggiano e Carriero Lara della Polisportiva Asd Re-Cycling Bernalda

Nella categoria G1 vittoria per Madeo Andrea Giuseppe del Team Mazzei Club Corridonia

Nella categoria G2 riservata ai bambini di otto anni seconda vittoria consecutiva per Perri Stefano della Team Bykers Viggiano davanti a Colucci Gioele e Pace Andrea entrambi della Motostaffette Potenza mentre tra la G2 Femminile affermazione per Pace Valentina della Motostaffette Potenza

Nella categoria G3 riservata ai bambini di nove anni bella lotta per il primo posto tra Zaccagnino Valerio della Motostaffette Potenza e Toscano Nathaniel della Team Bykers Viggiano con affermazione dell’atleta potentino. A completare il podio Angelone Mario della Polisportiva Asd Re-Cycling Bernalda

Nella G3 femminile bella affermazione per Alberti Maria Azzurra della Team Bykers Viggiano

Nella categoria G4 riservata ai bambini di dieci anni seconda affermazione di file per Carlomagno Nicolò della Team Bykers Viggiano seguito da Manicone Giuseppe (Ciclo Team Matera Sassi) e Rotondaro Giuseppe del Ciclo Team Valnoce seguito al quarto posto da Giampietro Michele dell’Asd Team Bykers Viggiano, mentre nella categoria riservata alle ragazze affermazione per Colucci Giulia della Motostaffette Potenza.

Nella G5 maschile riservata ai bambini di undici anni vittoriaper Di Giacomo Christian del Ciclo Team Valnoce davanti a Natiello Matiello della Polisportiva Asd Re-cycling Bernalda e Ielpo Davide del Ciclo Team Valnoce.

Nella G6 maschile riservata ai bambini di dodici anni vittoria per Florenzano Christian del Ciclo Team Valnoce con il secondo posto di Pace Francesco (Motostaffette Potenza) e terzo posto per Gaudioso Manuel (Ciclo Team Valnoce). Ottimo quarto posto con podio sfiorato per Racioppi Matteo Maria del Team Bykers Viggiano e sesto posto per il compagno di squadra Iacovino Alessandro.

Lauria Alessandra dell’Asd Team Bykers Viggiano festeggia il primo nella categoria riservata alle donne.

A fine gara premiazione di tutti gli atleti partecipanti con la partecipazione del sindaco di Moliterno, Antonio Rubino e la presenza tra gli altri dell’assessore allo sport nonché del vice sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale di Moliterno.

Gli agonisti della Team Bykers Viggiano hanno ottenuto in Puglia a Monte Sant’Angelo valida quale prova Challenge Puglia XCO il secondo posto nella categoria Allievi secondo anno con Mileo Gabriel che ha recuperato punti nella classifica generale del trofeo consolidando la sua attuale seconda posizione e il quarto posto nella categoria Esordienti primo anno con Vigliarolo Lorenzo.

Nel frattempo la Team Bykers Viggiano sta mettendo in campo tutte le sue forze per realizzare il giorno 7 Novembre 2021 presso il campo gara del Kiris una gara nazionale di ciclocross inserita all’interno del circuito Mediterraneo Cross che vedrà la partecipazione di tutti i migliori rappresentanti di tale disciplina che porta sempre di più alla ribalta nel panorama nazionale e mondiale fortissimi ciclisti.