Tavolo permanente su sanità, Leone: “Regione aperta a confronto con i sindacati”

“Gli incontri fanno sempre bene, rappresentano un’opportunità di crescita e ci aiutano a comprendere i problemi da angolazioni diverse. È per questo che accogliamo la proposta dei sindacati di istituire un tavolo permanente dove confrontarsi, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di ciascun soggetto in campo, sulle questioni aperte che riguardano la sanità lucana, in primis quelle legate alla pandemia. E se questa nuova piattaforma verrà utilizzata con un metodo chiaro e capace di generare risultati positivi, contribuirà naturalmente a mettere le basi per il dialogo che servirà nella stagione post covid. I primi due incontri, incentrati sul pubblico impiego e sui pensionati, si svolgeranno già nelle prossime settimane”.