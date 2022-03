Task force prestazioni specialistica ambulatoriale: la soddisfazione di Anisap Basilicata-FederAnisap

Anisap Basilicata, in una nota a firma del Presidente Roberto Cicchetti, ha espresso soddisfazione per l’impegno assunto dal Presidente Bardi con l’insediamento della task force sulla questione del pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture della specialistica ambulatoriale nel 2021. Cicchetti – che insieme al vice presidente nazionale FederAnisap Antonio Flovilla ha partecipato all’incontro di ieri sera in Regione – sottolinea l’ alto senso di responsabilità testimoniato dal Presidente Bardi con l’impegno a risolvere il problema. In particolare – evidenzia – è venuto l’ apprezzamento verso il lavoro svolto in questi anni di pandemia dalla categoria del privato accreditato. E’ stata data una risposta concreta con il contributo della direzione del Dipartimento Salute ad un intero comparto della sanità di questa Regione. Va sottolineato che i laboratori hanno continuato a lavorare, in silenzio e con alto senso di responsabilità, tra l’altro con un tariffario nazionale oramai decaduto e considerato universalmente inappropriato sia per le strutture di laboratorio (maggiormente) che per le altre branche della specialistica ambulatoriale. La soluzione da perseguire è finalizzata alla salvaguardia della qualità delle prestazioni diagnostiche sempre più complesse ad elevato contenuto sia tecnologico che professionale ancorchè fondamentali per la qualità della diagnosi e delle cure dei cittadini di questa Regione, e permettere ad un intero comparto (laboratori di analisi) afferente al privato-accreditato di questa Regione di mantenere i livelli occupazionali, costruiti con gli anni e che vedono impegnati operatori sanitari altamente qualificati.