“Suoni di Pietra Appennino Mediterraneo”: prima giornata di cooperazione interregionale e transnazionale

Grumento Nova capofila del progetto SPAM “Suoni di Pietra Appennino Mediterraneo“, finanziato dalla Regione Basilicata per 300.000 euro, nell’ambito del Por Fers 2014/2020.

Partner di Progetto i Comuni di Montemurro, Terranova del Pollino, L’Istituto Nitti Vinci di Brienza ad indirizzo Turistico, il Liceo Walter Gropius di Potenza, ad indirizzo Musicale, la Fondazione Paolo Grassi del Festival musicale della Valle d’Itria di Martinafranca, la scuola di musica di Capo d’Istria (Slovenia) e l’Università di Musica di Tirana (Albania).

Il sindaco di Grumento Antonio Imperatrice ha partecipato oggi ad un meeting a Matera, organizzato dalla Regione Basilicata, per la presentazione degli 11 progetti finanziati in presenza di tutti i partner Italiani ed esteri. “È una grande occasione di scambio interculturale e musicale tra Regioni e Nazioni che vedrà coinvolti i ragazzi degli Istituti e delle università coinvolti, con contaminazioni che hanno già dato i loro frutti, nel corso dei primi incontri e seminari organizzati. L’obiettivo sarà quello di selezionare musici, cantanti lirici, orchestrali e maestri d’orchestra che in una settimana laboratorio a Grumento comporranno un’opera lirica con strumentazioni classiche e popolari che “racconti e narri” le radici storiche e territoriali dei nostri piccoli borghi dell’appennino lucano, contaminandosi con quelle delle altre regioni e nazioni. L’opera sarà realizzata presso il Teatro Romano dell’antica Grumentum e replicata in Slovenia e Albania. L’ambizione è quella di replicarla ogni anno e di strutturare una Accademia della Musica a Grumento Nova“.