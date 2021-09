Successo per la Old Friends Nuoto a Cattolica con l’atleta Marco Ceglia di Moliterno

Domenica 26 settembre 2021 si è conclusa sulla costa romagnola la “Oceanman Cattolica”, gara in acque libere con atleti FIN ed atleti FINP.

Una tappa internazionale di nuoto in acque libere che per la prima volta si disputa in Italia; la Basilicata è stata rappresentata da Marco Ceglia di Moliterno, atleta tesserato con la storica società Old Friends Nuoto guidata dal presidente Antonio Curcio, che per la prima volta ha partecipato in una gara di nuoto in acque libere con una atleta paralimpico (categoria S10) FINP.

Marco Ceglia nella gara dei 1.800,00 metri si è classificato al primo posto mentre nella classifica generale ha chiuso al secondo posto fermando il cronometro a 50′ 05″.

Marco Ceglia era accompagnato dal tecnico FINP Luigi Di Lorenzo che ha anche partecipato alla gara dei 1.800,00 metri come atleta FIN e si è piazzato al 28° posto (33′ 01″) su oltre 200 atleti FIN iscritti all’evento.

Un ottimo esordio dunque per Marco Ceglia in una gara di nuoto in acque libere nonostante il mare fosse non favorevole alla tipologia della gara.

Il presidente Curcio Antonio si è congratulato affermando che la Old Friends ancora una volta ha confermato quanto di buono viene fatto per l’attività natatoria lucana in acque libere.

nelle foto Marco Ceglia e Luigi Di Lorenzo