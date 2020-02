Studenti, sport, integrazione e valorizzazione del territorio, intesa Provincia di Matera-Comune di Viggiano

Send an email





Studenti, sport, integrazione e valorizzazione del territorio. Sono i temi centrali dell’iniziativa promossa dalla Provincia di Matera e dal Comune di Viggiano, nell’ambito di un programma comune volto a favorire l’integrazione tra la realtà scolastica e la realtà extrascolastica, creando condizioni di dialogo costante con i soggetti presenti sul territorio, le istituzioni scolastiche e i settori economici e produttivi del territorio di Viggiano e dell’intera Provincia di Matera. In virtù di progetti didattici ed escursioni finanziati dal comune di Viggiano, sarà possibile, per gli alunni degli istituti scolastici superiori della Provincia di Matera che ne faranno richiesta, beneficiare delle strutture sciistiche o sentieristiche viggianesi, nell’ambito di un percorso di educazione ambientale, anche attraverso le pratiche sportive e didattiche extrascolastiche. Ogni alunno che aderirà all’iniziativa beneficerà di un contributo pari a 25 euro al giorno, erogato dal Comune di Viggiano, quale rimborso spese per utilizzo di strutture sciistiche, noleggio di attrezzatura sciistica, ed eventuali altre spese di viaggio.

“La Provincia di Matera prosegue nella sua attività di promozione delle iniziative svolte nell’interesse dell’intera collettività e del mondo della scuola. Col Comune di Viggiano – sottolinea il presidente Piero Marrese – intendiamo diffondere le pratiche sportive, cui si riconoscono funzioni sociali e culturali, e al tempo stesso virtuose forme di aggregazione sociale e di valorizzazione delle bellezze paesaggistiche dei territori lucani. In questo percorso, reciteranno un ruolo importante gli istituti scolastici della Provincia che vorranno essere coinvolti”.

“Il Comune di Viggiano, da anni punto di riferimento per la pratica delle discipline sportive sciistiche nella Val d’Agri, è lieto di essere parte di una iniziativa rivolta agli alunni delle scuole superiori, consentendo loro la fruizione del territorio viggianese e offrendo la sua vasta proposta di attività sportive – ha spiegato il sindaco di Viggiano Amedeo Cicala -. La nostra è una città facilmente raggiungibile, e quindi siamo pronti ad accogliere con gioia i nostri ospiti, che potranno godere delle bellezze viggianesi”.

