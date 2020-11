Strumenti informatici per persone con disabilità, ok alla graduatoria

Acquisto di strumenti informatici a favore delle persone con disabilità. La Giunta regionale ha approvato la graduatoria dei beneficiari per il 2020. I contributi ammontano in totale a 28.744 euro. Lo rende noto l’assessore all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, che ha proposto il provvedimento.

E’ previsto un contributo pari al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta fino a un massimo di 600 euro.

“Continua l’impegno del governo Bardi verso le fasce più deboli della nostra società – commenta Rosa – anche in considerazione del fatto che gli strumenti informatici sono fondamentali per la qualità della vita di chi, per motivi di salute, vive una condizione di disagio”.