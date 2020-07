“StraSasso2020”: l’appuntamento è per Domenica 9 Agosto

Domenica 9 Agosto, a partire dalle ore 17, avrà luogo la “StraSasso 2020”.

La gara podistica amatoriale è organizzata dall’ ASD Avis Sasso di Castalda con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Un appuntamento all’insegna del divertimento e della condivisione che offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di godere delle bellezze del centro storico del borgo melandrino.

Una manifestazione sportiva aperta a uomini, donne e bambini di tutte le età.

Qui di seguito, il regolamento e le categorie in gara con i diversi circuiti previsti.

“STRASASSO 2020” – PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 17:00 Ritrovo in piazza “Rocco Petrone” per le iscrizioni

Ore 18:00 MINIPODISTICA (iscrizione 5€)

Via Roma e Piazza del Popolo

Baby podisti

2015-17

5O m

Minipodisti

2012-14

100 m

Pulcini

2009-11

200 m







Esordienti

2006-08

800 m

Giovanissimi

2003-05

1600 m

Coppa ai primi classificati di ogni categoria (maschile e femminile).

Premio al partecipante più giovane.

Ore 19:00 PODISTICA AMATORIALE (iscrizione 10€) Partenza e arrivo in Piazza del Popolo, percorrendo Via Roma,Via Provinciale, Via R. Beneventani,Via Calvario,

Via S. Rocco, Via Casale, via Roma

GARA MASCHILE (6 km):

Circuito da ripetere 6 volte. 1°Classificato – Coppa + Cesto prodottilocali 2° Classificato – Cesto di prodotti locali 3°Classificato – Cesto di prodotti locali

GARA FEMMINILE (3 km):

Circuito da ripetere 3 volte

1°Classificata – Coppa + Cesto di prodotti locali 2°Classificata – Cesto di prodotti locali

3° Classificata – Cesto di prodotti locali Premio al partecipante piùanziano

pacco gara per tutti i partecipanti

L’iniziativa è dedicata a Donato Sabia, atleta olimpico recentemente scomparso a causa del Covid.