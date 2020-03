Strade provinciali: in arrivo 13 milioni per i prossimi 5 anni





“La decisione assunta dal Governo Nazionale e comunicata dal Sottosegretario ai Lavori Pubblici, Salvatore Margiotta, di prevedere cospicui finanziamenti nei prossimi cinque anni alle Province ed in particolare a quella di Potenza, ci fa ben sperare per la evoluzione positiva del dibattito aperto sul ruolo e le funzioni da noi esercitate”.

E’ questo il primo commento del Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino, alla decisione di impegnare uno stanziamento di 13 Milioni e 395 mila euro nei prossimi cinque anni per interventi sulla viabilità provinciale “consapevoli che non saranno sufficienti a colmare i ritardi accumulati in questi anni nel rispondere ai bisogni che la comunità ha evidenziato e sopratutto a garantire condizioni di interventi strutturali su una rete viaria complessa di circa 2700 chilometri e di evidente importanza per la mobilità”.

“Quello che invece ci preoccupa – ha rilevato Guarino – è la tempistica degli interventi atteso che per l’anno in corso il finanziamento è di appena 800 mila Euro sul totale. Saremo attenti e vigili nel corso dei prossimi anni a favorire e sollecitare dunque ulteriori interventi economici per evitare che l’interesse collettivo si fermi qui, ribadendo il ruolo e la funzione della Provincia come Ente intermedio, come momento di sintesi dei bisogni locali, di Casa dei 100 Comuni”.





Per consentire l’esecuzione di interventi di consolidamento del piano viabile, saranno necessarie limitazioni provvisorie al transito lungo la strada statale 585 “Fondo Valle Noce”, nel comune di Rivello, in provincia di Potenza.

Nel dettaglio, a partire da domani, martedì 3 marzo, sarà istituito il senso unico alternato della circolazione, regolato da semaforo o dal personale di cantiere, nel tratto compreso tra il km 19,300 ed il km 19,600.

Il provvedimento sarà in vigore fino al 30 aprile.

