Strada provinciale 32 della Camastra vicina alla riapertura in sicurezza

In relazione alle problematicità sorte per la mancata transitabilità della SP 32, si comunica che i lavori, come anche segnalatoci dall’impresa esecutrice, sono in via di ultimazione e intanto procedono le operazioni di collaudo, da concludere in tempi brevi.

L’Ufficio tecnico della Provincia di Potenza, ha nel frattempo ordinato all’impresa di adottare le precauzioni necessarie per consentire il transito in sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato d’appalto. Facendo il punto della situazione, il Presidente dell’Ente, Rocco Guarino, ha anche voluto esprimere piena solidarietà alle popolazioni interessate al transito dell’arteria per i disagi patiti, che ha di fatto visti in prima linea nel sollecitare il ripristino della normale transitabilità, Sindaci, amministratori locali, consiglieri regionali e anche la Diocesi di Acerenza, rassicurandoli sul massimo impegno personale e di tutta la struttura tecnica nel garantire il completamento delle operazioni di messa in sicurezza e la definitiva riapertura.