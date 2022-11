Storia di una piccola comunità Gallicchiese

Fondata nel 2019 l’ASD GALLICCHIO 2019 è al terzo anno consecutivo di attività, porta avanti una scuola calcio ma soprattutto “aggregazione” tenendo vivi ed impegnati tanti bambini.

Pur non potendo partecipare a manifestazioni ufficiali per mancanza di numeri per fascia di età, quest’anno la squadra conta 18 iscritti dai 7 ai 12 anni di età con un’importante novità: tra gli iscritti ci sono anche 7 bambine entusiaste di praticare uno sport che in queste piccole realtà era quasi un tabù.

Il Mister Marco Vicino: “quest’anno per impegni lavorativi avevo deciso di lasciare, ma i genitori e soprattutto i bambini mi hanno convinto a restare, visti i risultati penso sia stata la scelta giusta, ho seguito anche dei corsi di formazione specifici per poter essere anche più competitivo nell’insegnamento. Gli obiettivi generali che mi sono prefissato non sono di creare fenomeni o campioni, ma fornire al bambino delle tecniche di base. La centralità del mio progetto è il BAMBINO. In queste attività mi dà una mano il presidente Giovanni Battista Donnadio, il Mister Francesco Lucio Conte ed altri soci”.

Una bella realtà, creata in una piccola comunità come Gallicchio, è un esempio lampante di come volontà e passione possono entusiasmare e produrre risultati sportivi e sociali di grande impatto collettivo. La resilienza tanto invocata negli ultimi anni è proprio questa: non far morire i piccoli borghi.