Stelle al merito del lavoro a 17 lucani, Bardi: siete un esempio per i giovani

Intervento del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi alla cerimonia di consegna delle onorificenze per gli anni 2020 e 2021 a diciassette lavoratori lucani benemeriti che si sono particolarmente distinti per perizia e laboriosità.

“In una giornata in cui celebriamo il lavoro, mi piace ricordare le parole molto belle che ha recentemente proferito il nostro Santo Padre, Papa Francesco: Non mi stancherò mai di parlare della dignità del lavoro. Ciò che dà dignità è il lavoro. Chi non ha lavoro sente che gli manca qualcosa, gli manca quella dignità che dà proprio il lavoro, che unge di dignità. Il Papa ha ricordato la nobile vocazione dell’imprenditore, che cerca con creatività di produrre ricchezza e di diversificare la produzione, rendendo possibile al tempo stesso la creazione di posti di lavoro. E infine un monito attuale: Non si può vivere di sussidi, perché il grande obiettivo è offrire fonti di lavoro diversificate, che consentano a tutti di costruire il futuro con la fatica e l’ingegno. Proprio perché diversificate, aprono il cammino affinché le diverse persone trovino il contesto più adeguato a sviluppare i propri doni, poiché non tutti hanno le stesse capacità e inclinazioni». Mi colpirono molto queste parole, che sono davvero adeguate al nostro contesto sociale ed economico. La Basilicata ha un futuro se le persone si rimboccano le maniche – per usare un’altra espressione di Papa Francesco – e creano ricchezza per sé stessi e per il territorio in cui vivono. Questa è la dimensione sociale non solo di chi crea lavoro, ma anche di chi lavora, tutti uniti in una missione sociale che segnerà il futuro della nostra terra: salvare la nostra amata Basilicata dallo spopolamento. Un dramma che colpisce tanti nostri paesi – vedo qui tanti Sindaci, che ogni giorno servono con sacrificio e dedizione le proprie comunità – e che possiamo evitare solamente creando nuove imprese, guidate da giovani lucani che qui potranno costruire la propria famiglia e il futuro dei propri figli. Dobbiamo far crescere le imprese esistenti, dobbiamo attrarre nuovi investimenti. E difendere tutti gli insediamenti produttivi che hanno un futuro di sviluppo. Questo abbiamo scritto nel Piano Strategico Regionale, che è aperto al contributo di tutti voi, che nella vostra vita avete onorato e creato lavoro: mi aspetto un contributo di idee e di proposte da parte di tutti voi. Questo è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni, con fatica, impegno e passione. Valori che uniscono tutti voi, Stelle al merito del Lavoro, Maestri del Lavoro, simbolo di impegno, sacrificio e amore per la nostra terra. Siete un esempio per tutti i lucani, soprattutto per i più giovani, ed eventi come questi sono sicuramente di ispirazione per i giovani lucani, che sono il presente e il futuro della nostra Basilicata”.