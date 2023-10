“Stallo sul completamento della Cavonica”

Riceviamo e pubblichiamo la nota del segretario cittadino di Tricarico del Centro democratico di Basilicata, Francesco Menonna:

“A che punto è la questione legata al completamento e ampliamento della Cavonica? Quando i comuni interessati avranno notizie in merito dalla Regione Basilicata?. Lo scorso 7 luglio, ovvero più di tre mesi fa i sindaci delle aree interessate, quelle dell’Alto Basento e della Provincia di Matera hanno svolto un tavolo di confronto in merito al completamento dell’arteria nella sede del centro diocesano di Grassano grazie all’organizzazione del comitato civico di Grassano alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture della Regione, Donatella Merra e del presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese. Ebbene il tratto stradale che in sostanza va dal bivio di Tricarico-Calle fino alla SP 19 merita immediati lavori di ristrutturazione e completamento. In sostanza dalle parole bisogna passare ai fatti anche e soprattutto in considerazione dell’avvicinarsi della stagione invernale e del maltempo che potrebbero condizionare pesantemente il regolare deflusso di autoveicoli. I comuni interessati a mio avviso meritano strade interne efficienti e capaci di garantire quegli asset necessari a dare impulso alle vocazioni turistiche, economiche, occupazionali e scolastiche. A mio avviso servono immediati interventi per definire nuovi progetti per l’arteria in questione dando alle comunità interessate alla problematiche quelle risposte che le stesse meritano di avere. I sindaci già nel corso della tavola rotonda svoltasi lo scorso 7 luglio hanno garantito piena collaborazione e ora meritano di avere insieme ai cittadini quelle necessarie risposte tese a garantire un deciso miglioramento della Cavonica, previsto nel piano della viabilità regionale del 2023”.