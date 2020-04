“Stabat Mater”, la suggestiva interpretazione di Vincenzo Bianco

Send an email





Come è noto, la Comunità Cattolica quest’anno non avrà la possibilità di celebrare per le strade e all’interno dei luoghi di Culto, i suggestivi riti della Settimana Santa.

Nonostante questo, le iniziative di preghiera e di condivisione non si fermano.

A Tramutola, ad esempio, alcuni ragazzi hanno deciso di veicolare il loro messaggio di fede attraverso un’iniziativa interessante e davvero molto innovativa.

Il giovane Vincenzo Bianco, attraverso il video che vi proponiamo qui di seguito, si è cimentato in una suggestiva e toccante interpretazione della Preghiera “Stabat Mater”.

Alleghiamo anche una piccola descrizione introduttiva a cura dell’autore.

” Questo video nasce con l’idea di stare più vicini possibili, vogliamo accorciare le distanze imposte tra di noi, vogliamo regalare emozioni e dei minuti di riflessione su noi stessi e su tutta questa situazione in questo periodo di difficoltà per tutto il nostro Paese, ma per l’umanità intera e Maria ci è d’Esempio.”

