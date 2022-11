SS95 Tito-Brienza: per attività di manutenzione della segnaletica, limitazioni al transito in orario notturno dal 7 al 9 novembre

In corrispondenza di alcune gallerie della strada statale 95/VAR “Variante Tito-Brienza”, tra lunedì 7 e mercoledì 9 novembre è stata programmata l’esecuzione di attività manutentive sulla segnaletica orizzontale; in particolare, le lavorazioni interesseranno i tunnel ‘Serra delle Macine’, La Badia’ e ‘Serra San Vito’.

In esclusivo orario notturno compreso tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo sarà quindi attiva la chiusura della tratta della SS95/VAR “Variante Tito-Brienza” compresa tra lo svincolo per Tito (km 0,000) e lo svincolo per Satriano Nord (km 7,950), in provincia di Potenza.

Per effetto della chiusura, la circolazione verrà deviata sulla SP ex SS95 ‘di Brienza’, con indicazioni in loco.