Sport, salute e divertimento con una corsa di 10km organizzata dal Cral Eni Lucania

Sport e divertimento. Una domenica mattina di sport in compagnia dei soci del CRAL ENI LUCANIA. Il Cral è il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori e si occupa del dopo-lavoro dei dipendenti Eni.

Una corsa di 10 km non agonistica, per i soci e le loro famiglie, seguendo un percorso tra le stradine della zona Vigne di Viggiano con inizio e fine in località San Giovanni. L’attività sportiva è stata seguita da un servizio medico in bici con defibrillatore.

Circa 40 i partecipanti tra adulti e bambini. Quest’ultimi hanno seguito attività di giardinaggio con messa a dimora di piante officinali.

Un evento di salute e territorio da ripetere spesso nei prossimi anni. In futuro, covid-19 permettendo, bisognerebbe allargare la platea dei partecipanti e magari organizzare una mezza maratona da 21km come se ne fanno tante in Italia e purtroppo poche in Basilicata. Anche questo, a mio parere, è promozione del territorio.

Altre foto della mattinata: