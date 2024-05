Sport, cultura e confronto: successo e partecipazione al Viggiano Diabetes Day

Lo scorso 19 maggio si è svolto il “Viggiano Diabetes Day”, iniziativa promossa e organizzata dall’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, giunta al sesto anno di attività sul territorio Lucano. Si sono ritrovate famiglie e ragazzi presso il PalaVejanum intitolato a Pietro Mennea nella città di Viggiano.

Ad aprire la giornata il saluto della presidente di AGGD Basilicata, Angela Possidente che ha richiamato l’importanza di svolgere queste giornate per favorire momenti di dialogo tra le famiglie e portare avanti il vero spirito associativo, dello stare insieme e confrontarsi.

A supporto di questa tesi, le parole di saluto di Carmine Cicala, Presidente del Consiglio Regionale che aveva già conosciuto l’Associazione in una precedente iniziativa, apprezzandone il coraggio, mettendosi a disposizione e richiamando la necessità di fare rete, sottolineando che non deve mai mancare il sostegno e l’attenzione da parte delle Istituzioni.

È intervenuto poi, Amedeo Cicala, sindaco di Viggiano, la quale amministrazione comunale ha supportato l’organizzazione di questa iniziativa, e nel suo intervento si è soffermato sull’importanza di fare inclusione, formazione, confermando la sua disponibilità nell’accogliere giovani e famiglie dove ci siano delle problematiche, proprio perché è nei momenti di difficoltà che possono nascere delle opportunità da cogliere.

Per tutta la giornata, direttamente dalla Sicilia, ospite gradita la content creator Ilenia Pignatone, sui social conosciuta come “Diabetica.it”, che ha raccontato la sua storia di mamma di una bambina con Diabete T1, dal momento della diagnosi al rientro a casa, dove ha praticamente dovuto riorganizzare tutte le attività quotidiane, imparando a fare a volte l’infermiera, altre il medico, cimentandosi con misurazioni della glicemia e somministrazioni di insulina. Praticamente la storia di ogni famiglia che inizialmente si è sentita crollare il mondo addosso, e che attraverso l’utilizzo dei social ha voluto esorcizzare il momento, creando contenuti di confronto con famiglie da Nord a Sud Italia, che vivono situazioni simili.

Dopo i saluti di rito, l’iniziativa ha visto una parte sportiva dedicata ai ragazzi, che si sono cimentati nella pallavolo e nel calcio, grazie al coordinamento del presidente della ASD Viggiano, Vincenzo Friguglietti, un modo per diffondere la conoscenza sul diabete tra bambini e ragazzi, al fine di favorire l’inclusione e in modo tale da accettare al meglio la patologia.

Per gli adulti, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Viggiano e alle due guide esperte, la possibilità di visitare il Museo delle Tradizioni Locali Viggianesi e il Museo della Musica e dell’Arpa, seguendo un itinerario all’interno del paese. È stata un’occasione per scoprire la nostra cara Basilicata oltre che per favorire l’amicizia e la socializzazione fra le famiglie che si sono poi ritrovate a pranzo insieme.

A chiusura della giornata, si è tenuta l’Assemblea dei soci di AGGD Basilicata, per fare un resoconto delle attività svolte dalla sua fondazione ad oggi, toccando i tanti traguardi raggiunti, dall’ingresso in Commissione Regionale Diabete al rinnovo del Protocollo per la Somministrazione dei farmaci a scuola, ma anche l’istituzione della figura dello psicologo, erogata gratuitamente in regione e l’ottenimento del glucagone spray, farmaco salvavita di recente passato in fascia C.

Tutti gli associati presenti hanno apprezzato il lavoro svolto dall’associazione e hanno ringraziato la Presidente e tutto il Consiglio Direttivo per aver raggiunto una certa riconoscibilità non solo sul territorio lucano, ma anche a livello nazionale, in rappresentanza della Basilicata. A conclusione dei lavori, gli incarichi dell’attuale Direttivo sono stati prorogati ad interim.