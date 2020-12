Spinoso, screening anticovid per studenti e lavoratori fuori sede che rientrano per il Natale

Le festività Natalizie sono oramai alle porte.

Purtroppo l’epidemia da Covid-19, anche nel corso degli ultimi giorni dell’anno, continua a mostrare il suo volto più duro.

Risulta dunque fondamentale non abbassare il livello dell’attenzione e osservare le norme anti-contagio a cui siamo oramai abituati.

Parallelamente a questo, continua il percorso di monitoraggio e di screening a cura dei Comuni della Val D’Agri, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato.

In vista dei rientri in Basilicata ed in Val d’Agri di queste ultime ore, anche il Comune di Spinoso organizza uno Screening dedicato agli studenti e ai lavoratori che raggiungeranno il paese.

Qui di seguito, la nota congiunta a firma dell’Amministrazione Comunale e della Croce Rossa (Comitato Val d’Agri.)

“Tutti gli Studenti e i lavoratori fuori sede che rientrano per le festività natalizie possono sottoporsi a test antigenici rapidi per Covid-19 messi a disposizione dal Comune.

Per ulteriori informazioni: cell. 3923434086 / 3391722504″