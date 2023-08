Spinoso: il 12 e 13 Agosto torna la Sagra – Evento “Antichi Sapori”

SPINOSO – Come da tradizione, nei giorni 12 e 13 Agosto, l’Associazione “Casale Spinusii”con il supporto dell’amministrazione Comunale, della parrocchia e con la collaborazione di tante realtà imprenditoriali Lucane, organizza la Sagra-Evento “Antichi Sapori festival del cibo e del gusto di una volta”.

In questa edizione, l’ associazione punta alla qualità assoluta dei piatti tipici offerti nelle Locande.

Quest’anno i nomi dei punti ristoro sono dedicati alle figure ed i termini della civiltà contadina. Si è scelto di snellire il numero delle Locande (9), rispetto alle 12 delle scorse edizioni, con l’ obiettivo di offrire piatti della tradizione preparati interamente in modo artigianale, nell’ ottica della strategia “Slow Food”. All’ interno del percorso, sono stati inseriti vari punti vendita dimostrativi relativi ai prodotti tipici Regionali. Ospiti speciali delle due serate, il 12 Agosto gli “Amarimai” di Viggiano ed il 13 Agosto “Almanera” e i Friends.

All’ interno di questo contesto, si è puntato alla valorizzazione dei portali scolpiti in pietra dei Palazzi Gentilizi: si potrà, infatti, entrare e degustare le pietanze all’interno del Palazzo Ranone e Palazzo Romano. Si potrà, inoltre, degustare il dolce con il naspro a marchio PAT di Spinoso, il Rosolio e i vini nel Palazzo Ranone. Sempre nel Palazzo Ranone ci sarà la Locanda “Ru Firrcied’i”, in cui saranno preparati i gustosi Ferricelli con mollica e peperoni Cruski. Un’altra peculiarità di questa edizione è l’evento nell’evento: “Flavour Disco “il gusto della musica”. Si tratta del “dopo sagra “del 13 Agosto con inizio alle ore 1:30, notte dedicata ai giovani.

Nicola Rinaldi, Vicepresidente associazione Casale Spinusii

L’inaugurazione del percorso enogastronomico sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sui nostri canali social.

.