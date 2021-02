SP “dell’ Intagliata”: le richieste dei Sindaci di Armento e Guardia Perticara

Si tratta di un’arteria strategica che collega la Fondovalle del Sauro (SP 2) e la Fondo valle dell’Agri (SS 598).

Nonostante questo, persistono da tempo diverse problematiche che i Comuni di Armento e Guardia Perticara hanno posto urgentemente all’attenzione delle Istituzioni.

In buona sostanza, si chiede all’Amministrazione Provinciale di Potenza e alla giunta regionale della Basilicata di definire quanto segue:

Il passaggio di competenza per la gestione Comunale. L’ente che deve prendere in carico la gestione della strada. I criteri ed i tempi per il passaggio di competenza.

In una nota ufficiale, all’interno della quale si chiede un incontro urgente con i rappresentanti delle Istituzioni interessate, i due sindaci specificano: “La richiesta riveste carattere d’urgenza in quanto questi enti (Comuni) non hanno risorse economiche nè risorse umane e capitale tecnico per eseguire la gestione di una strada che ha oramai un’importanza rilevante nel collegamento della movimentazione merci e logistica tra le due maggiori aree industriali della Basilicata, ove insistono i due poli petrolchimici più importanti del meridione. La strada versa in condizioni di scarsa sicurezza alla quale si aggiungono le sollecitazioni di pioggia e neve che richiedono controlli e manutenzioni che solo un ente dotato di uomini e mezzi specifici può svolgere”.

I nostri inviati Andrea Mario Rossi e Francesco La Scaleia