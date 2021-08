South Working Calvello, approvato il protocollo d’intesa. Il sindaco Falvella: “pronti ad accogliere i lavoratori”

Il Comune di Calvello, tramite delibera, ha approvato il protocollo d’intesa firmato il 14 luglio 2021 con l’Associazione ‘South Working – Lavorare dal Sud’, nata nel marzo 2020 con l’appoggio di Fondazione con il Sud con l’obiettivo di favorire il ritorno nei territori del Sud dei lavoratori agili per combattere lo spopolamento rendendo il Sud un polo attrattivo per giovani lavoratori e lavoratrici altamente qualificati che possano contribuire allo sviluppo e alla crescita dei territori d’origine.

“Siamo soddisfatti di questo protocollo” ha dichiarato il sindaco di Calvello Maria Anna Falvella, “e siamo convinti che grazie ad esso saremo in grado di creare le condizioni per la nascita di iniziative innovative nel settore del terziario avanzato e di implementare infrastrutture tecnologiche in grado di venire incontro ai bisogni dei lavoratori agili”.

Mario Mirabile, Vice Presidente Esecutivo di ‘South Working’ ha aggiunto: “Il Comune di Calvello si unisce alla già vasta rete di Comuni del Sud Italia che hanno firmato un protocollo d’intesa, uniti dall’obiettivo comune di incentivare il lavoro agile dalle aree interne e dai borghi, al fine di ridurre il divario economico, tecnologico e sociale del Paese. Confidiamo che grazie all’esempio di Calvello saranno molti altri i Comuni lucani che decideranno di unirsi a noi”.