Sopralluogo e collaudi sulla SS 95 Tito-Brienza. Entro fine estate la consegna dell’opera

Questa mattina l’assessore alle infrastrutture Donatella Merra, insieme a i responsabili e ai tecnici di Anas, si è recata sui cantieri della Tito-Brienza per constatare l’avanzamento dei lavori e per assistere all’esecuzione delle prove di carico del viadotto Pergola, in prossimità del nuovo svincolo sud di Brienza.

“La prova di carico – ha dichiarato l’assessore Merra – ha interessato l’impalcato (due campate continue di lunghezza complessiva pari a circa 100 metri) in acciaio calcestruzzo del viadotto Pergola, che consentirà un razionale collegamento per i flussi di traffico diretti sia verso la SS 958 di Fondo Valle d’Agri che per l’autostrada A2. I lavori sulla strada procedono ad oggi regolarmente.

La deadline per la consegna dell’opera ai lucani sarà rispettata e resta confermata entro l’estate. Dopo l’espletamento di tutte le verifiche necessarie, che garantiranno la sicurezza del percorso, finalmente questa importante strada potrà essere consegnata alla Comunità.

Continueremo a monitorare i lavori per assicurarci che non vi siano impedimenti. Rammentiamo – ha concluso Merra – che abbiamo investito circa 125 mln di euro per quest’arteria strategica fortemente voluta dalla Regione e dai cittadini che riconfigurerà e migliorerà la viabilità dell’area e del territorio”.