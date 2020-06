sonoancheaffarinostri, Gianni Pittella aderisce alla campagna dei Radicali Lucani

“Nel far miei gli obiettivi e le ragioni della campagna #sonoancheaffarinostri, promossa dall’Associazione Radicali Lucani, dico a coloro che preferiscono comportarsi come le tre scimmiette rispetto al dramma che si sta consumando ad Hong Kong, che dovrebbero riflettere sulle parole pronunciate nelle scorse ore da Padre Bernardo Cervellara, direttore editoriale di Asia News: “A Hong Kong la gente è invasa dalla tristezza.

Un parlamentare democratico ha detto che d’ora in poi a Hong Kong “mancherà l’aria”, dato che la Cina sta cercando di “soffocare” la libertà della popolazione del territorio”.







E’ davvero curioso notare che a migliaia di chilometri di distanza dal nostro Paese, un cittadino di Hong Kong usi le stesse parole pronunciate da Giacomo Matteotti negli anni ’20.

La vicenda di Hong Kong ci riguarda e interroga o dovrebbe interrogare le coscienze di ogni vero, autentico democratico. La violazione di elementari diritti umani ovunque si consumi, come va affermando da sempre il mio amico e compagno Maurizio Bolognetti, non può essere rubricata alla voce “affari interni”. Le democrazie occidentali non possono limitarsi a un “siamo preoccupati”.

La mia storia e la mia militanza politica non possono che collocarmi sul fronte di coloro che difendono democrazia e libertà”.

E’ quanto scrive il senatore Pd Gianni Pittella nello spiegare i motivi che lo hanno indotto a schierarsi al fianco di Radicali Lucani e di Maurizio Bolognetti