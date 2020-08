Soddisfazione del Consigliere Zullino per la nomina del nuovo Primario di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Melfi

“Ringrazio il Direttore Generale dell’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, Massimo Barresi, per la nomina del dott. Michele Ardito come nuovo Primario di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Melfi e che da oggi entra ufficialmente in servizio.

Ancora una volta, si dimostra con i fatti la grande attenzione che abbiamo nei confronti del territorio del Vulture”. Questo è quanto dichiara il Presidente della IV Commissione, Massimo Zullino.

“L’obiettivo è sempre stato chiaro, ovvero lavorare nell’ottica della valorizzazione del punto nascite di Melfi, dando alla comunità un servizio sempre più preciso ed efficiente.







Il Dott. Ardito vanta un lusinghiero percorso professionale ottenuto non solo presso prestigiosi Ospedali Italiani, ma anche tramite le molteplici esperienze sviluppate a Nuova Delhi, Mumbai, Belgrado, Newcastle e Parigi, motivo per cui, esprimo grande soddisfazione. In questo modo si risponde anche a chi, nelle ultime settimane, ha cercato di screditare il nostro lavoro, dichiarando un probabile depotenziamento del polo ospedaliero.

È un nuovo importante traguardo raggiunto che contribuisce alla tutela della comunità lucana”. Continua Zullino.

“Concludo, rivolgendo il mio personale augurio di un buono e profiquo lavoro al Dott. Ardito per questa nuova ed importante esperienza”. Conclude il Presidente Zullino.