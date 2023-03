Sinisgalli sulle Unioni dei Comuni: “Raggiunti buoni traguardi per cominciare a dare risposte concrete ai territori”

“E’ veramente una buona notizia il trasferimento dell’ex Comunità montana Medio – Agri all’Unione dei Comuni che è nata nel 2017. C’è inoltre da essere molto soddisfatti dei risultati raggiunti finora in diversi ambiti anche se c’è tanto ancora da fare”. E’ quanto dichiara il presidente dell’Unione dei Comuni del Medio – Agri, Filippo Sinisgalli anche sindaco del Comune di Missanello ed esponente di Italia Viva che fa riferimento in particolare a tre questioni:

1) il decreto del presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi con cui si estingue la Comunità montana del Medio Agri e si affidano tutti i servizi e le competenza all’Unione dei Comuni che rappresenta le amministrazioni dello stesso territorio;

2) l’attivazione del servizio civile con la presa in carico di molti giovani per l’espletamento volontario di numerosi servizi in capo proprio alle Unione dei Comuni;

3) identificazione dell’Unione dei comuni quale Area interna nella nuova identificazione regionale.

“Si tratta di passaggi fondamentali, così come abbiamo chiarito alcuni giorni fa insieme nel coordinamento delle 4 Unioni dei Comuni con i colleghi Gianni Pittella, Fernando Scattone e Romano Triunfo, per assicurare ai nostri territori risposte concrete a livello di servizi integrati di qualità. C’è ancora molto da fare e servono altri passaggi ma la strada intrapresa è quella giusta”, conclude Filippo Sinisgalli di Italia Viva.