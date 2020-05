Sindaco Zipparri: “tamponi per chi è venuto in contatto con i positivi di oggi e campagna screening per tutta la Val d’Agri”





Il primo cittadino di Marsicovetere Marco Zippari, in un post su facebook, spiega la giornata convulsa di oggi:

a seguito dei casi di positività da COVID-19 avvenuti in Val d’Agri e che hanno interessato operatori sanitari e dipendenti ASP, nel pomeriggio di oggi si è tenuta una riunione urgente alla quale ho partecipato a Potenza con i vertici dell’ASP.

Successivamente si è tenuta in Val d’Agri una riunione ad horas alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala, del Consigliere Regionale Nario Aliandro, e dei colleghi Sindaci di Sarconi, Cesare Marte, e di Viggiano, Amedeo Cicala e del Consigliere Comunale di Marsicovetere Sesto Solimando. Durante questo incontro si è tenuta una proficua interlocuzione con il Direttore Generale dell’Asp Potenza Dr. Lorenzo Bochicchio, con il quale abbiamo sollecitato, richiesto e ottenuto che tutte le persone venute a contatto con gli operatori positivi venissero sottoposte a prelievo tampone COVID-19 già dalle prossime ore.

Inoltre l’Amministrazione Comunale di Marsicovetere sentito il Dr. Antonio Sanchirico Direttore dei Distretti sanitari, ha deciso di mettere a disposizione strutture hub (ad.esempio Centro Sociale e/o Palasport) per consentire il prelievo dei tamponi, oltre a quelli che verranno effettuati a domicilio.

Invitiamo chiunque si fosse recato negli ultimi 14 giorni presso il Distretto Sanitario dell’ASP di Via Colombo a Villa d’Agri a contattare immediatamente il proprio Medico di Base.





Inoltre si consiglia così come previsto dalle normative vigenti in materia di emergenza sanitaria da pandemia COVID-19 di non allontanarsi dal proprio domicilio e/o residenza, fino a quando non saranno disposte nuove indicazioni dall’ Autorità Sanitaria competente, rispettando il distanziamento sociale.

Infine, le istituzioni presenti alla riunione ritengono opportuno che venga istituita attraverso la Task Force della Regione Basilicata, una campagna di screening permanente che coinvolga il territorio della Val d’Agri considerando i focolai da COVID-19 registrati nelle scorse settimane e tenuto conto delle numerose attività produttive ed a carattere industriale che insistono nel territorio valligiano.

DOMANI DIRETTA VIDEO ALLE 11 CON IL SINDACO DI MARSICOVETERE MARCO ZIPPARRI SUL NOSTRO CANALE FACEBOOK