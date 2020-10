L’azienda “Simar srl” sarà sponsor ufficiale dell’ASD Orsa Viggiano per la stagione sportiva 2020/2021.

Lo hanno annunciato, attraverso un post sulla pagina facebook ufficiale della squadra, direttamente i vertici societari neroverdi.

Nei prossimi giorni, compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza Sanitaria in val d’agri, avrà luogo una conferenza stampa di presentazione della rosa 2020/2021 e del nuovo materiale tecnico.

Simar, un cenno di Storia

Da 30 anni maestria artigianale, sapientemente combinata alla tecnologia.

Situata in Basilicata, SIMAR Srl è produttore leader di serramenti in PVC. Sintesi della specifica e consolidata esperienza trentennale del suo fondatore, Alessandro Marcone, l’azienda è oggi alla sua seconda generazione. SIMAR ha saputo posizionarsi nel mercato dei serramenti in PVC impostando il proprio sviluppo e la costante crescita puntando da sempre su elevati standard qualitativi. Tra le prime aziende del settore in Italia ad ottenere le certificazioni del sistema di qualità, conforme alle normative UNI EN ISO 9000 e 14001, SIMAR esegue ogni fase del processo con la massima cura del dettaglio e delle finiture, grazie alla maestria artigianale sapientemente combinata alla tecnologia d’avanguardia del proprio stabilimento.

Qui di seguito, alcune immagini in anteprima delle divise da gioco della stagione 2020/2021