Siglato protocollo d’intesa tra il Ministero del turismo e la Guardia di Finanza

Il Ministro del Turismo, On. Massimo Garavaglia, ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, hanno firmato un protocollo d’intesa che stabilisce una serie di misure di collaborazione fra il Ministero e le Fiamme Gialle.

Durante la cerimonia della firma, il Ministro ha sottolineato come “finora la Pubblica Amministrazione abbia esercitato il proprio potere dicendo sempre ‘no’. E’ arrivato il momento di cambiare. La Pubblica Amministrazione deve dire ‘si’: deve sentirsi impegnata ad accelerare gli interventi a favore ed a sostegno dei

cittadini e, nel caso specifico, degli operatori del Turismo”.

Il documento prevede un costante e continuo scambio di informazione e controlli, in relazione alle risorse erogate dal Ministero sotto forma di incentivi e sostegni (Pnrr), ed estende il campo di azione a tutte le misure finanziarie gestite dal Ministero del Turismo. Avrà durata triennale e potrà essere rinnovato.

In particolare, alla Guardia di Finanza il Ministero del Turismo metterà a disposizione le proprie banche dati, nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale.