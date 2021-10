La FNP-CISL Basilicata verso il congresso regionale

Si è tenuto ieri, a Lauria, il pre-congresso della FNP – CISL Basilicata.

Erano presenti il segretario Regionale della FNP – CISL Vincenzo Zuardi ed il segretario Territoriale (Area Sud, Senisese – Lagonegrese) Nicola Labanca.

In primo piano, la questione sanità, le difficoltà legate all’emergenza COVID-19 ed il problema del depotenziamento delle strutture ospedaliere.

I relatori, infatti, hanno sottolineato che al momento in Basilicata mancano 223 posti letto e 945 operatori Sanitari. Si è rimarcato, inoltre, che con l’eventuale assunzione degli operatori che oggi mancano, vi sarebbe la possibilità di creare nuove occasioni per altre centinaia di lavoratori legati all’indotto delle strutture ospedaliere. Altra questione centrale che ha tenuto banco nel corso dell’ incontro, è stata la richiesta del potenziamento dei servizi alla persona, in particolar modo agli anziani non autosufficienti. I presenti hanno poi fatto il punto rispetto allo stato dell’ arte del nuovo ospedale di Lagonegro: pare che si tratti soltanto di un potenziamento della vecchia struttura ma, anche su questo, non vi sono certezze sui tempi. In ultima analisi, i rappresentanti sindacali hanno annunciato che partiranno dei corsi – tutorial dedicati agli anziani, per il corretto utilizzo del servizio SPID-identita’ digitale (soprattutto in riferimento alla gestione dei servizi INPS.)