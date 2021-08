Si concretizza in Basilicata l’accordo tra Advantage.Green e Coldiretti

Si da seguito in Basilicata al protocollo sottoscritto tra Advantage.green e Coldiretti. Advantage.green è il marketplace e piattaforma digitale per aziende e consumatori, orientato alla sostenibilità e alle scelte responsabili, che rappresenta un luogo d’incontro virtuale ed un mercato B2B e B2C dalle grandi potenzialità di crescita e sviluppo internazionale e nazionale. L’accordo, sottoscritto nelle scorse settimane a Venezia, è stato illustrato nei giorni scorsi agli iscritti della Coldiretti di Potenza e Matera, alla presenza del direttore dell’organizzazione agricola, Aldo Mattia, e del presidente di Advantage.green, Francesco Confuorti. “Abbiamo avviato da tempo una decisa azione per promuovere e sostenere l’adesione di piccole e medie imprese a progetti finalizzati alla adesione alla piattaforme di sostenibilità ‘Advantage.green’ – ha spiegato Mattia – da un lato per consentire alle aziende agricole ed agroalimentari lucane di avere a disposizione strumenti utili per valutare la propria sostenibilità a fare impresa sotto il profilo finanziario ed ambientale e, dall’altro, perché queste siano sempre aggiornate, in tempo reale, sulla concreta propensione dei consumatori agli acquisiti “sostenibili”. In particolare il progetto che l’organizzazione agricola lucana sta portando avanti per incentivare e sostenere una community tra aziende e consumatori che consenta di fornire informazioni su prodotti e profili aziendali e sulla loro ‘impronta ecologica’ sociale – ha concluso Mattia – trova nel protocollo sottoscritto con Advantage.green il primo obiettivo raggiunto nella costruzione di questo ambizioso tragitto e”. In particolare la piattaforma consente ai consumatori e aziende di accedere a prodotti di qualità che riportano informazioni tracciabili e trasparenti e di entrare in una community di soggetti informati che condividono una comune visione e che ricercano uno spazio di mercato dedicato alla sostenibilità, attraverso bacheche, pagine informative e newsletter, per la diffusione di una più forte cultura della sostenibilità. Ma non solo, permette alle aziende di esporre e vendere i propri prodotti, raccontare la propria storia, sviluppare partnership e progetti sostenibili, definire gli obiettivi per la riduzione degli impatti ambientali per la generazione di iniziative di utilità sociale, oltre a poter beneficiare di servizi di valutazione e di assessment, volti alla determinazione di score di sostenibilità, sulla base di dati aziendali e di mercato, attraverso metodologie di scoring che consentono di valutare il percorso di crescita sostenibile dell’impresa che, a partire dalla tradizione, passando per l’innovazione, punta alla realizzazione di un’identità sostenibile, anche attraverso attività di coaching e formazione. Un concreto strumento per accompagnare le aziende agricole ed agroalimentari nei nuovi contesti competitivi delineati dalla strategia dell’Agenda Onu 2030, oltre e in particolare della strategia Farm to Fork, che tra l’altro impone la riduzione del 50% dell’impiego della chimica nei campi e raggiungimento del 25% di superficie agricola investita a biologico in UE; la trasformazione del sistema alimentare europeo, che deve diventare più equo, sano e rispettoso dell’ambiente e la sostenibilità dei processi dell’intera filiera alimentare, dalla produzione, alla distribuzione, al consumo, sotto il profilo ambientale e sociale, con una forte riduzione del suo impatto sui Paesi terzi, soprattutto di quelli del Sud del Mondo. Coldiretti Basilicata e Advantage.green collaboreranno per promuovere sul territorio lucano la diffusione dei valori della sostenibilità sociale ed ambientale e della transizione ecologica, progettando insieme per organizzare e realizzare ulteriori iniziative congiunte per la crescita delle aziende e dell’intero territorio. E promuovere l’adesione alla piattaforma Advantage.green come mezzo importante per intraprendere questo percorso virtuoso.

