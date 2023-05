“Shell Read Up”, evento conclusivo al Palavejanum di Viggiano

Si è tenuto oggi, presso il Palavejanum di Viggiano, l’evento conclusivo del progetto “Shell Read Up“.

Shell READ UP è un progetto di “Lettura Estensiva” in lingua inglese rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie, nato per promuovere la lettura di testi in lingua durante le ore di insegnamento di inglese. Gli studenti hanno avuto accesso gratuito a numerosi testi e audio CD in inglese con diversi livelli di difficoltà per potenziare le proprie abilità linguistiche: da queste letture i ragazzi hanno tratto spunto per la realizzazione di monologhi, canzoni, libri e poster presentati nel corso del festival.

L’evento, che ha visto la partecipazione di centinaia alunni provenienti dalle scuole di tutta la Val d’Agri, ha segnato la conclusione per l’anno scolastico in corso di Shell Read up, progetto di formazione promosso da Shell Italia Esplorazione e Produzione e svolto in collaborazione con la casa editrice Pearson e l’Associazione Bibliofori.

Nel corso della manifestazione odierna, il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala ha rimarcato quanto segue :

“Si tratta di un progetto molto importante per i nostri studenti. Nel mondo di Oggi la conoscenza della lingua inglese è indispensabile perché apre le porte del mondo ai nostri ragazzi. Queste iniziative rafforzano, anno dopo anno, una collaborazione virtuosa con Shell e soprattutto sono utili anche per intraprendere nuove sfide: la padronanza della lingua inglese è oramai fondamentale anche per la promozione turistica e la valorizzazione del nostro territorio. In questo senso, cercheremo di coinvolgere il più possibile i ragazzi e le scuole nelle iniziative di sostegno alla Candidatura dei Cammini dei Popoli Lucani al Sacro Monte di Viggiano a Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Proprio qualche giorno fa, inoltre, il PalaVejanum è stato teatro di una giornata storica ed indimenticabile per la nostra comunità: la firma del patto di Amicizia con la Città di Matera. Un evento che ha visto la partecipazione di oltre mille persone !

Le nuove generazioni sono al centro della nostra idea di futuro, continueremo a lavorare per creare sempre maggiori opportunità per i nostri giovani.”