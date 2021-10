Shell inventaGIOVANI nelle scuole: Shell Italia in collaborazione con il Comune di Moliterno presenta il programma Shell inventaGIOVANI agli studenti dell’ I.I.S.S. Petruccelli-Parisi

Si terrà a Moliterno il prossimo 27 ottobre alle ore 9.30 la presentazione del programma Shell inventaGIOVANI presso l’Aula Magna “Capitano A. Fortunato” dell’ I.I.S.S. Petruccelli-Parisi.

L’iniziativa promossa da Shell Italia su invito del Comune di Moliterno e in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Istituto di Istruzione Superiore “Petruccelli-Parisi” è rivolta a coloro che sono interessati ad avviare un’attività imprenditoriale in Basilicata e vedrà la partecipazione di circa 80 ragazzi delle V classi dell’Istituto.

Alla presentazione saranno presenti anche alcuni giovani imprenditori che negli anni, grazie alla partecipazione al programma di Shell, hanno avviato la propria attività imprenditoriale in Basilicata e che racconteranno le loro storie imprenditoriali di crescita e successo ai giovani presenti.

Shell inventaGIOVANI è un programma internazionale di investimento sociale, promosso da Shell Italia E&P e lanciato in Basilicata nel 2010 ed è parte del progetto Shell LiveWIRE presente in 18 paesi nel mondo dal 1982.

Nel 2010 Shell ha introdotto in Basilicata un progetto mirato a sviluppare il sistema imprenditoriale dei giovani lucani, supportati, grazie al programma, tramite formazione e consulenza gratuita nello sviluppo di nuove idee imprenditoriali e nella crescita di altre.

Il programma ha innescato, negli anni, un processo virtuoso di collaborazione in rete e tra i partecipanti al programma e migliorando altresì la cultura generale di impesa.

Nel 2021 è stata lanciata la dodicesima edizione del progetto Shell inventaGIOVANI in Basilicata

L’edizione lucana di Shell InventaGIOVANI ha ricevuto, anche per il 2021, il patrocinio di enti di rilievo come la Regione Basilicata, Confindustria Basilicata e l’Università degli studi di Basilicata.

Dal 2020 il progetto è presente anche a Taranto e provincia.

Shell inventaGIOVANI prevede attività di formazione e consulenza gratuite erogate attraverso workshop e incontri one to one mirati allo start up di impresa.

I requisiti per partecipare al programma sono i seguenti:

Età minima per partecipare: 18 anni (Non è più prevista età massima per i partecipanti)

Domicilio in Basilicata/Taranto e provincia

Accesso al programma tramite compilazione di un apposito application form sul sito inventagiovani.it

Non è prevista una selezione in ingresso dei partecipanti.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al programma www.inventagiovani.it e info@inventagiovani.it