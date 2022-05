Sequestro di prodotti non sicuri operati dalla Tenenza Guardia di Finanza di Viggiano

I finanzieri della Tenenza guardia di finanza di viggiano in quattro diverse attività operanti in val d’agri, hanno sottoposto a sequestro circa 5.000 articoli tipo cosmetici ed irrogate le sanzioni pecuniarie previste in violazione ai requisiti minimi di informazione ed indicazione degli ingredienti che ogni confezione o recipiente di prodotto deve contenere come previsto dalle norme in vigore sulla sicurezza prodotti.

L’impegno delle fiamme gialle “valdagrine” è costante al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini, spesso ignari della pericolosità di alcuni prodotti posti in commercio in mancanza dei requisiti e delle avvertenze minime che devono essere espressamente indicate su ogni prodotto.