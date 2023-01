Secondo concerto a Viggiano per la rassegna “Dall’Arpa al Flauto”: il Duo Zamuner

Torna “Dall’arpa al Flauto sulle note della citta della musica”, il festival ideato dall’Associazione AFI-FALAUT (presieduta dal M° Salvatore Lombardi), con il contributo e la collaborazione del Comune di Viggiano. Il secondo concerto nella Città dell’Arpa e della Musica si tiene sabato 28 gennaio ore 20 , protagonista il Duo Emilia e Paolo Zamuner, voce e pianoforte, in “Napoli in Jazz”: un viaggio musicale dalle classiche canzoni napoletane a grandi classici della musica jazz con contaminazioni sudamericane, il tutto improntato alla verve e al mood partenopeo. Tra i brani in programma Era de Maggio, I’ te vurria vasà, Reginella, Nuttata ‘e sentimento, Alleria, Quando.

I protagonisti. Nato a Napoli, Paolo Zamuner si approccia presto allo studio del pianoforte, all’età di dieci anni inizia a studiare pianoforte con il maestro Orazio Maione, si appassiona alla musica d’improvvisazione ed inizia a studiare con la pianista e jazzista americana Carmel Rossini. Suona in diverse formazioni dal rock al blues al jazz al pop, segue corsi di perfezionamento ritmico con il percussionista americano Karl Potter. Studia pianoforte jazz al conservatorio di Napoli San Pietro a Majella sotto la guida del M° Mario Nappi, segue i corsi di improvvisazione diretti da M° Pietro Condorelli. Si esibisce in duo con la cantante Emilia Zamuner, sviluppando nuove sonorità e idee da applicare al jazz inserendo contaminazioni provenienti anche dalla musica classica. Per Emilia Zamuner, nata a Napoli nel 1993, la grande passione è il canto. Dopo aver studiato canto lirico, nel 2012 inizia a studiare canto jazz presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e a partire dal 2011 svolge un’intensa attività concertistica che l’ha portata ad esibirsi in Spagna, Macedonia, Francia, Portogallo, Germania, Belgio, Turchia, Svezia, Svizzera, Kazakistan. Nel 2016 vince il “Premio Internazionale Massimo Urbani” e apre il concerto di Diana Krall all’Arena Flegrea a Napoli. Nel 2019 è tra le cinque finaliste alla “Ella Fitzgerald Competition” di Washington (unica artista italiana). È ospite in trasmissioni televisive su Rai 3, Rai 2, Rai Italia.

Afi e Falaut. Nata nel 1998 e rifondata nel 2007, l’Associazione Flautisti Italiani, con la direzione del M° Salvatore Lombardi, ha organizzato negli anni numerosi eventi, quali: FlautoMania, Falaut Festival, Falaut Day, Falaut Campus, Concorso Flautistico Internazionale “Severino Gazzelloni”, Vallo di Diano Flute Festival. L’Associazione cura anche il progetto editoriale della “Rivista Falaut”, periodico settoriale (magazine flautistico con CD). Lanciato inizialmente come progetto editoriale, dopo poco Falaut, grazie all’entusiasmo dei suoi collaboratori e lettori, si trasforma in un movimento culturale volto alla realizzazione di una serie di eventi legati alla tradizione musicale italiana per la valorizzazione del flauto e dei flautisti italiani. Negli anni, l’Afi ha stretto importanti collaborazioni con enti pubblici e privati.