“Se una notte d’estate… Conversazioni, musica, pensieri”. A Moliterno, l’11 agosto

“Se una notte d’estate… Conversazioni, musica, pensieri”. A Moliterno, giovedì 11 agosto, è di scena la prima edizione di un evento organizzato dall’Associazione “Ferdinando Petruccelli della Gattina”. Dal crepuscolo all’alba, una notte d’estate interamente dedicata alle parole, alla musica, alle riflessioni sui grandi temi e sulle storie dei singoli.

Sullo sfondo le piazze del centro cittadino che faranno da scenografia naturale al susseguirsi di appuntamenti pensati per un pubblico eterogeneo, che può trovare e “scegliersi” il suo momento all’interno del ricco programma della serata.

Si inizia alle 18.30 con la presentazione del progetto Nati per leggere a cura dei volontari del gruppo NpL Val’Agri. Alle 19.30 Enzo Alliegro, docente dell’Università Federico II di Napoli presenterà il suo saggio “Terraferma” in un dialogo con Antonio Rubino, archivista e sindaco di Moliterno, con intermezzi musicali a cura di My Sweet Sound.

Alle 20.45 in piazza “De Biase” l’ospite di punta della serata, il giornalista, filosofo e scrittore Marcello Veneziani, dialogherà con la giornalista Carmen Ielpo sui temi del suo ultimo libro “La cappa. Per una critica del presente”. Si prosegue alle 22:00 con una conversazione sul libro “Giardino caotico” dello scrittore e poeta Angelo Parisi, in dialogo con Biagio Russo della Fondazione Sinisgalli e Lucio Attorre, editore. Intermezzi musicali di Emanuela Lapadula.

A chiudere alle 23:00, presso il giardino del Convento di Santa Croce la presentazione di “Nessuno da salutare” di Dino Rosa: dialoga con l’autore Lucia Caivano; alle 23.30 l’ora della poesia con le letture da “Ali sul vuoto. Parole nuove oltre il tempo e lo spazio” di Raffaela Marsicovetere, a cura dell’associazione Desìdery APS, con intermezzi musicali di Vincenzo Valinoti.

La nottata prosegue presso la piscina comunale di Moliterno, con un Dj set organizzato in collaborazione con Hydrosport.

L’evento vede il coinvolgimento di molte attività commerciali del posto, con l’angolo “Librerie aperte” presso la villa comunale “Unità d’Italia” e le proposte food&drink dei locali del centro che per l’occasione proporranno ciascuno una specialità. Spazio anche ai più piccoli con le attività organizzate in ludoteca.

L’Associazione “Ferdinando Petruccelli della Gattina” è intitolata al politico, giornalista, scrittore e corrispondente di guerra originario di Moliterno e nasce con lo scopo di promuovere e valorizzare gli uomini illustri di Basilicata e il patrimonio culturale, artistico e storico del territorio, nonché di diffondere l’interesse per la cultura in ogni sua forma.