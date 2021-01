Scuole chiuse domani a Viggiano causa neve

Si comunica che a causa delle avverse condizioni atmosferiche con precipitazioni nevose, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate nell’ambito del territorio comunale, per domani 18 gennaio 2021, ad eccezione del plesso scolastico di “Viggiano San Salvatore”, già chiuso per l’adozione di misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Lo comunica l’Amministrazione sulla propria pagina facebook.