Scuole chiuse domani a Sarconi causa neve

Viste le precipitazioni nevose che hanno colpito il nostro territorio, in accordo con le autorità scolastiche, e dopo confronto con i sindaci dei paesi che costituiscono l’istituto comprensivo, si è deciso per la sospensione delle attività didattiche in presenza anche per domani lunedì 18.

Invitiamo tutti alla massima cautela e ad uscire solo in caso di necessità.

I mezzi spartineve e spargi sale solo in azione per mettere in sicurezza le zone più colpite e le arterie principali.

È quanto comunicato sulla pagina facebook dell’ente