Scuola: in Basilicata previste 626 assunzioni

Nuove assunzioni nel mondo della scuola: 626 quelle previste in Basilicata, a fronte delle 94.130 programmate in tutta Italia. A dirlo, la Uil scuola che ha predisposto una guida aggiornata sui criteri e le modalità di assunzione del personale docente e ATA per l’a.s. 2022-2023.

A fare a parte del leone – secondo il sindacato – la Lombardia con 22.177 cattedre destinate ai ruoli. A seguire il Veneto con 9.920 posti e il Piemonte con 9.300.

“Il sistema del reclutamento – sottolinea Luigi Veltri, segretario Uil scuola Basilicata – non ha funzionato. Alcune graduatorie sono esaurite. Lo sciopero generale del 30 maggio è stato un segnale di protesta importante della categoria che si è trovata nella difficile situazione di dover difendere da un lato i propri diritti e dall’altro il bene dei propri studenti. È stato un primo passo, la nostra mobilitazione non si ferma. Continueremo a resistere”.

Sono invece 245 – aggiunge il sindacato – i posti di lavoro stabile recuperati dalla Uil scuola nelle procedure di immissione in ruolo in atto da oggi.