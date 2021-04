Scuola e solidarietà, riparte la didattica in presenza anche in Val d’Agri

Da qualche giorno anche la Val d’Agri ha accettato la sfida della ripresa delle attività didattiche in presenza (seguendo le differenziazioni previste dai protocolli.)

Il rientro a scuola non è stato di certo semplice ma la speranza di tutti è che questa volta possa essere un rientro in classe definitivo (almeno per concludere l’anno scolastico).

All’interno di questo contesto, si inserisce la lodevole iniziativa del Rotary Club Val d’Agri che ha deciso di donare quattordici tablet ai ragazzi dell’Istituto Tecnico Agrario di Villa d’Agri.

Parliamo di questo (e di tanto altro) con Marinella Giordano (Dirigente Scolastico Istituto Onnicomprensivo di Marsicovetere), Angelo Petrocelli (Presidente Rotary Club Val d’Agri) e Marco Zipparri (Sindaco di Marsicovetere)

Qui di seguito, il nostro servizio: