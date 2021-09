Scuola, Cicala: costruire i cittadini del domani

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale all’incontro con gli studenti e docenti dell’Istituto Comprensivo Minozzi – Festa di Matera. Donata la pubblicazione della Costituzione e dello Statuto regionale illustrati dal fumettista lucano Palumbo

“Occorre costruire i cittadini del domani. E per farlo occorre ritrovare senso di responsabilità, rivalutare la meraviglia del costruire, rigenerare fascino e speranza nel futuro, in modo da stimolare una nuova etica del cittadino”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, nell’augurare buon anno scolastico agli alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo Minozzi – Festa di Matera.

“Occorre – ha proseguito Cicala – avere un orizzonte di senso, andare al di là del proprio particolare, intuire che è nella partecipazione di tutti e di ognuno che si ritrova il valore profondo dello stare insieme, porsi obiettivi alti e sfidanti, sacrificare l’utilità del momento per la realizzazione di un futuro migliore, assecondare i talenti, premiare il merito e insieme sostenere coloro che restano indietro, riaffermare principi quali l’uguaglianza, l’imparzialità e la legalità, rompere gabbie di privilegio che impediscono la crescita: questo è il sistema di valori possibile per creare cittadini capaci di raccogliere il testimone della buona politica e di passarlo, rinnovato, alle nuove generazioni. Ecco, noi istituzione e voi scuola dovremmo tornare a mirare in alto. Saper spingere i ragazzi a sognare in grande. Un’importante responsabilità per la scuola e per la politica”.

Il Presidente dell’Assemblea regionale ha rivolto, poi, ai presenti, un messaggio di speranza per un futuro migliore. “O si riparte dalla scuola o non si costruisce una comunità aperta al futuro – ha detto Cicala -. Solo attraverso la ricerca onesta della verità, senza pregiudizi o interessi di parte, si può alimentare e stimolare nei ragazzi uno spirito critico aperto alla curiosità e alla conoscenza”.

Il Presidente Cicala ha colto l’occasione dell’incontro con una rappresentanza degli studenti e insegnanti della città di Matera per donare loro la pubblicazione della Costituzione e dello Statuto regionale, illustrati dal famoso fumettista lucano Giuseppe Palumbo. “Oggi – ha sottolineato Cicala – ho voluto portare con me un dono prezioso, forse il dono più prezioso che come cittadini italiani possiamo ricevere, la Costituzione Italiana illustrata da un famoso fumettista lucano, Giuseppe Palumbo. La Costituzione rappresenta la prima regola di convivenza. Il luogo fisico ed ideale in cui trovano casa i principi universali nei quali la persona trova la sua massima espressione. La Costituzione è un monito rivolto soprattutto ai più giovani a divenire cittadini consapevoli per prendere parte attivamente al processo decisionale dal quale deriva la vita di ciascuno. Ma nell’opera di Palumbo abbiamo voluto inserire anche il testo dello Statuto Regionale della nostra Regione. L’elezione dei Consigli regionali, avvenuta nel giugno del 1970, e di cui lo scorso anno si è festeggiato il 50simo anniversario, ha segnato un momento di svolta necessario ed utile a rendere sostanziale e reale la partecipazione alla vita politica dell’istituzione Regione. Un ponte che collega il Governo nazionale ai comuni, grazie alla Regione, per valorizzare l’identità, i diritti della persona e il ruolo degli enti locali e dei territori. La ratifica dello statuto regionale è l’elemento che ha permesso alla Basilicata di perseguire quei valori democratici nei quali la comunità lucana si riconosce”.

Il Presidente del Consiglio regionale ha poi spiegato il senso delle illustrazioni inserite nel volume a partire dalla copertina che rivisita una raffigurazione dipinta da Andrea Petroni per la Rivista Basilicata nel Mondo (1920). “Una giovane donna, la Basilicata, che offre orgogliosa il patrimonio della sua terra d’origine al mondo intero. L’Italia invece – ha spiegato Cicala – è raffigurata magistralmente come una signora più saggia. Sono disegni bellissimi, costruiti in un contesto lucano, nel quale le nostre bellezze vengono enfatizzate, fatte conoscere e promosse. Per quanto riguarda lo Statuto regionale la scelta è caduta su alcuni articoli che vogliono ricordare ai ragazzi le radici dalle quali è nata la nostra regione: il patrimonio spirituale e religioso, le lotte civili e sociali dei lucani, valori quali la partecipazione, l’uguaglianza, la solidarietà, la parità di genere, la sostenibilità e la sicurezza del territorio”. “Sono certo – ha concluso il Presidente dell’Assemblea regionale – che saprete fare tesoro di questo testo e per farlo vi invito a leggere la pubblicazione, approfondire i temi, essere curiosi perché è solo la curiosità che ci permette di superare quei limiti che alcuni schemi mentali limitanti vorrebbero imporci”.

“Il rapporto tra gli studenti e le istituzioni – ha detto il Sindaco della città di Matera, Domenico Bennardi nel porgere il suo saluto alla platea di studenti e docenti – è fondamentale per formare persone capaci e responsabili. La presenza delle istituzioni regionale e comunale è un’opportunità per creare una relazione diretta con i ragazzi, affinché si sentano parte attiva della vita civica, culturale e sociale. Uno scambio per mettere in collegamento mondi che rischiano di restare distanti, e che non possono trovare nei mezzi di comunicazione l’unica forma di connessione. Confrontarsi con gli studenti è sempre motivante ed emozionante, perché la scuola è un viaggio che insieme, studenti, famiglie e istituzioni, affrontano per accompagnare nel futuro coloro che ne diventeranno protagonisti”.

Erano presenti all’incontro anche Rosaria Cancelliere, dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale di Basilicata e Pierluigi Maulella, dirigente dell’Ufficio Comunicazione del Consiglio regionale della Basilicata.